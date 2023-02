Petralia Soprana, muore per un malore l'assessore comunale Carmelo Conte

Una morte improvvisa ha scosso tutta la cittadinanza e l’amministrazione comunale di Petralia Soprana, nelle Madonie. Si è spento all’età di 68 anni, colpito da un malore, Carmelo Conte, assessore comunale alle Attività produttive - Sport, Turismo e Spettacolo. Lascia la moglie Aurelia e i giovani figli Fausto e Viviana.

Era stato nominato nella giunta comunale guidata da Pietro Macaluso nel giugno del 2022. Ma in paese era già molto conosciuto per via della sua attività sindacale con la Cgil Scuola; da sempre punto di riferimento per i docenti delle alte Madonie. Aveva lavorato per anni in varie scuole come assistente amministrativo ed era andato in pensione lo scorso primo settembre, non fermando però il suo impegno per la scuola. La Camera del lavoro di Petralia Sottana era la sua seconda casa. «La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno - racconta Pietro Macaluso -, mi ha lasciato attonito. Dal mese di giugno scorso, Carmelo aveva messo la sua esperienza e la sua disponibilità anche al servizio dei cittadini di Petralia Soprana facendo parte della giunta e accettando la nomina di assessore. Un incarico che aveva accolto con entusiasmo e impegno, che stava portando avanti con la sua solita abnegazione e con grande impegno». Tanti i messaggi di cordoglio e di vicinanza alla moglie e ai figli da parte di cittadini e associazioni del luogo. «Esprimiamo il nostro più immenso dispiacere per la scomparsa improvvisa di Carmelo Conte - scrivono i soci dell’associazione Cittadinanza attiva -. Oltre al ruolo istituzionale, che aveva intrapreso da qualche mese con grande umiltà e disponibilità, Carmelo era, e come tale rimarrà nella nostra memoria, una persona sempre pacata, perbene, gentile e disponibile e un punto di riferimento per tutti nell'ambito del sindacato e della scuola. Mancherà molto alla nostra comunità».

«Senza parole, per me è stato un onore averti conosciuto» - scrive un amico su facebook -. Difficile dimenticarsi di te, caro Carmelo». Anche la Cgil Zona Madonie si è unita al dolore. «Vogliamo ricordare la sua grande simpatia, la sua umanità, la sua grande professionalità, la sua disponibilità e il suo grande impegno e lavoro svolto per la Flc e per la Cgil tutta - scrivono in una nota -. La tristezza è tanta e purtroppo mancano le parole. Porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla moglie Aurelia, ai figli Fausto e Viviana e a tutta la famiglia».

I funerali si terranno venerdì 3 febbraio alle ore 15 alla chiesa Madre.

