Palermo, sottopasso via Crispi: dovrebbe slittare a giugno l'inizio dei lavori sull'altra carreggiata

Si aspetterà ancora, dopo tre anni. Si attenderà con ogni probabilità giugno, ovvero la fine dell'anno scolastico, per iniziare, a Palermo, i lavori lungo la carreggiata lato mare del sottopasso di via Crispi, quello che in direzione di Monte Pellegrino. L'altra carreggiata, quella in direzione Foro Italico, è stata riaperta alla circolazione, dopo mesi di lavoro, nei giorni scorsi, e ora l’attenzione è tutta sull’altra metà della strutturta, che si trova in queste condizioni, con lo spazio per le auto ridotto a una sola corsia nella parte centrale, da circa tre anni.

Il rinvio è però solo una delle ipotesi prese in esame dall’amministrazione. Gli intoppi venuti fuori nel corso della prima parte dell'intervento ha indotto i tecnici a programmare la ripresa con calma. Da qui l'ipotesi di un intervento in estate. I lavori nella carreggiata lato porto saranno probabilmente più complicati, dal punto di vista del traffico, di quelli appena finiti. Per raggiungere gli imbarcaderi i mezzi pesanti dovranno fare un giro più lungo e pieno di ostacoli. Il percorso, peraltro, non è stato ancora definito.

Ma l’inizio degli interventi, secondo un'altra delle ipotesi allo studio, potrebbe anche arrivare tra febbraio e marzo, se si dovesse trovare una valida alternativa dove smistare il traffico. La decisione finale spetta ovviamente all’amministrazione Lagalla, con in testa l’assessore ai Lavori pubblici Totò Orlando. Tutto dipenderà da come saranno valutati gli interventi. La strada verso la Cala sarebbe dovuta rimanere totalmente chiusa per 30 giorni lavorativi a partire dall’avvio dei lavori, ma così non è stato. In tutta la zona era scattato il nuovo piano di viabilità che ha comportato comunque meno disagi di quanto paventato all’inizio ma qualcosa è inevitabilmente cambiato, dallo stop al passaggio dei mezzi alla sospensione della Ztl in via Roma. Adesso, con la riapertura, il Comune ha riattivato il tutto dal 24 gennaio, ed è stata riattivata la zona a traffico limitato diurna lungo l’asse di via Roma.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE