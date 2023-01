Comune di Palermo, Palazzo delle Aquile chiude per lavori: comincia il trasloco

Domani - lunedì 30 gennaio - staccano i computer e li portano nelle nuove sedi. A Palazzo delle Aquile, la sede del Comune di Palermo, comincia il trasloco per consentire all'impresa di impossessarsi degli spazi e avviare il cantiere. Un’operazione scattata in ritardo. Il contratto con l'appaltatore è stato firmato il 15 dicembre e la consegna del piano terra doveva avvenire entro 45 giorni, cioè entro il 23 gennaio. Già si è in ritardo ed è sicuro che si è entrati in una fase in cui l'impresa può reclamare l'applicazione di penali per i ritardi.

