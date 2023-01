Lo sciopero all'Orchestra sinfonica, la Fondazione annulla due concerti. così i rimborsi

La Fondazione Orchestra sinfonica siciliana comunica che a causa dello sciopero indetto dai sindacati i concerti di domani (27 gennaio) alle 21 e sabato alle 17,30 (direttrice: Gianna Fratta - violino solista: Gidon Kremer) non saranno effettuati. Il rimborso dei biglietti acquistati al botteghino è già in corso presso la biglietteria del Politeama sino a mercoledì primo febbraio. Chi ha acquistato online eseguirà la procedura di rimborso direttamente sul sito di Vivaticket da effettuarsi da domenica 29 gennaio a domenica 12 febbraio. Per quanto riguarda gli abbonati, verrà comunicata successivamente la data del recupero del rateo.

© Riproduzione riservata