Fonico del teatro Biondo di Palermo assunto dopo 16 anni di ricorsi

Dopo una battaglia legale durata quasi 16 anni, un lavoratore del Teatro Biondo è riuscito a ottenere il riconoscimento del suo posto di lavoro con un contratto a tempo indeterminato. Lo sostiene in una nota la Cgil.

«Mauro Fontana, 46 anni, fonico, aveva lavorato in teatro con contratti a tempo determinato, prorogati di volta in volta, maturando il diritto all’assunzione. Ma - prosegue il sindacato - la stabilizzazione non era arrivata. La sua prima assunzione a tempo determinato alle dipendenze del teatro Biondo risale al 2006. Quella in pianta stabile è arrivata adesso, 16 anni dopo, e a seguito di una complessa vicenda giudiziaria.

Il lavoratore, iscritto alla Slc Cgil Palermo, per chiedere di essere stabilizzato aveva deciso di presentare anche lui, come altri, ricorso. Ma in primo e secondo grado aveva perso. La battaglia sembrava quasi perduta.

Ma l’avvocato Pietro Vizzini, il legale del sindacato che gli ha fornito l’assistenza, ravvisando dei vizi di forma nelle precedenti interpretazioni dei giudici, ha deciso di proseguire in terzo grado, con il ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato illegittimo il contratto a tempo determinato e ha rinviato il procedimento alla Corte di Appello di Palermo, sezione Lavoro. La Corte di Appella, presieduta dal giudice Maria G. Di Marco, il 19 gennaio ha emesso il verdetto che ha ribaltato i precedenti.

