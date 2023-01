Palermo, il prefetto incontra l’ambasciatore dello Sri Lanka in Italia

Il prefetto di Palermo, Maria Teresa Cucinotta, ha ricevuto stamani a Villa Whitaker l’ambasciatore dello Sri Lanka in Italia, Jagath Wellawatw.

L’incontro, svoltosi in un clima di una grande cordialità, è stato occasione per esaminare i principali temi d’interesse comune, con l’obiettivo condiviso di alimentare i rapporti di collaborazione a vantaggio di una sempre più piena integrazione degli appartenenti alla comunità cingalese, molti dei quali sono residenti in città da lungo tempo e già positivamente inseriti nel tessuto sociale di questo territorio.

© Riproduzione riservata