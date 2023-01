Salvini è a Palermo: «Affronteremo i problemi della Sicilia per dighe, strade e ferrovie»

Incontro a Palermo tra il leader della Lega Matteo Salvini e parlamentari, deputati, assessori regionali e dirigenti del partito. Lo rende noto la Lega, spiegando che «è l'occasione per fare il punto della situazione ed esprimere soddisfazione per i primi risultati di governo a Roma come sull'isola». Salvini ha sottolineato la sua «assoluta determinazione per affrontare i dossier siciliani, sia per quanto riguarda strade, dighe e ferrovie che per il grande e ambizioso progetto del Ponte sullo Stretto». Sempre in qualità di vicepremier e ministro, ha anche evidenziato di essere attento alla situazione dell’autostrada A20 Palermo-Messina dopo il sequestro del viadotto Furiano. «Il Mit è e sarà sempre di più il ministero dei sindaci», ha ribadito Salvini.

Presente tra gli altri Annalisa Tardino, candidata dal gruppo Identità e Democrazia alla vicepresidenza del Parlamento Europeo. Il leader le ha rinnovato il massimo sostegno: «A Bruxelles sei una garanzia anche per la Sicilia». Domani Salvini è atteso nell’aula bunker dell’Ucciardone per l'udienza del processo OpenArms.

Il vicepresidente del Consiglio, prima di partire per Palermo, oggi ha visitato a Roma la sede di Almaviva, giudicata da lui «eccellenza italiana e da oltre 40 anni leader mondiale per l’innovazione e la trasformazione digitale pubblica e privata». Il ministro delle Infrastrutture ha anche detto che «nonostante la sua forte propensione internazionale, l’azienda continua a investire in Italia, vedendola come attore strategico per la sua crescita. Complimenti a loro e a tutte le realtà che decidono di puntare e scommettere sul nostro Paese».

Il presidente della Società, Alberto Tripi, e l’amministratore delegato, Marco Tripi, si legge in una nota della società, hanno avuto modo di presentare al ministro i progetti realizzati da Almaviva, in Italia e all’estero, nell’ambito dell’Ict applicato al trasporto ferroviario, stradale e marittimo, alla mobilità nelle aree metropolitane, alla logistica intermodale. L’incontro è stato, inoltre, l’occasione per illustrare l’attività e il ruolo del gruppo nei processi di trasformazione digitale di settori strategici per l’innovazione, la sicurezza e la crescita del Sistema Paese - anche in vista dei grandi eventi legati al Giubileo 2025 e alla possibilità dell’Expo 2030 - valorizzando soluzioni sviluppate in Italia con tecnologie cloud, di intelligenza artificiale, cybersecurity, internet of things (IoT), blockchain, digital twin e mixed reality.

Nel corso della visita, il ministro si è poi soffermato nel Moova Demo Center, lo spazio dedicato alla piattaforma Almaviva per la mobilità integrata e multimodale, allestito con laboratori tecnologici, area di simulazione, control room e spazi di coworking. Salvini, conclude la nota, «ha espresso al vertice aziendale il proprio apprezzamento per il percorso di crescita e i risultati raggiunti anche all’estero dal gruppo, che si dimostra realtà importante del digitale italiano, settore essenziale per la competitività del Paese».

