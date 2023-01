Palermo, l'Amap lavora bene e ottiene un premio di 12 milioni

Amap, azienda efficiente a lavorare sui bandi, ottiene una premialità a sei zeri. Un «bonus» da 12 milioni e mezzo dal governo nazionale per esser riuscita entro il 31 dicembre del 2022 a pubblicare due importanti gare d’appalto per oltre 87 milioni, in gran parte finanziate dal Pnrr. Si tratta in particolare dei lavori per l'efficientamento delle reti idriche che permetteranno di potenziare in modo significativo la disponibilità di risorse idriche sia in città che in provincia.

Gli interventi permetteranno di realizzare il nuovo potabilizzatore di Cefalù collegato alla sorgente Presidiana (importo di 49,9 milioni di euro, di cui 30,5 a carico del Pnrr) e un complessivo ammodernamento e potenziamento del potabilizzatore Jato di Partinico collegato alla diga Poma (importo dei lavori 37,8 milioni, di cui 26,3 col Pnrr).

