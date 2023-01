I 3,75 milioni per la mostra a Cannes: Schifani attende i chiarimenti da Scarpinato

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, parlerà nei prossimi giorni con i vertici di Fratelli d’Italia per affrontare il caso del finanziamento da 3 milioni e 750 mila euro affidato dall’assessore al Turismo, Francesco Paolo Scarpinato, alla società Absolute Blue con sede a Kehlen, in Lussemburgo, per l’evento Sicily, Woman and Cinema 2023 al prossimo Festival del Cinema di Cannes.

Da Palazzo d’Orléans trapela la consapevolezza che la vicenda ha assunto un carattere di rilievo nazionale e comunque l’ex presidente del Senato attende ancora i chiarimenti richiesti per una valutazione dei fatti. Non hanno convinto le rassicurazioni, esposte da Scarpinato attraverso un comunicato, secondo cui non ci sarebbe nessuna anomalia sull’assegnazione del contributo milionario, così come non sono bastevoli le successive dichiarazioni in soccorso del collega da parte dell’ex assessore regionale al Turismo, Manlio Messina, oggi deputato nazionale FdI. Lo scontro, infatti, ormai è diventato politico: il ruolo di assessore di Scarpinato, almeno per il momento, non sembra essere in discussione.

Il servizio completo di Fabio Geraci sul Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE