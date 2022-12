Palermo, il bilancio consolidato approvato entro il 2022: soddisfazione dei partiti di maggioranza

«L'approvazione del bilancio consolidato 2021 entro il 31 dicembre sancisce il definitivo ritorno alla normalità contabile e amministrativa del Comune di Palermo, un risultato, questo, importantissimo per il futuro della città. Esprimiamo grande soddisfazione per questa approvazione anche perché ad essa era legata la stabilizzazione di 54 assistenti sociali e il salvataggio di importanti contributi provenienti dal governo nazionale. Un ringraziamento all’amministrazione, agli uffici e alle forze politiche presenti in Consiglio per il grande senso di responsabilità e del dovere». Lo dicono i capigruppo dei partiti di maggioranza al Comune di Palermo, Gianluca Inzerillo (Forza Italia), Giuseppe Milazzo (Fratelli di Italia), Dario Chinnici (Lavoriamo per Palermo), Domenico Bonanno (Democrazia Cristiana), Alessandro Anello (Lega).

