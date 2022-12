Aeroporto di Palermo, deserta l'assemblea dei soci: salta il rinnovo dei vertici della Gesap

L’assemblea dei soci di Gesap, convocata per questa mattina con all’ordine del giorno il rinnovo delle cariche amministrative, è andata deserta per mancanza del numero legale. L’assemblea di Gesap è formata da cinque componenti due nominati dal Comune di Palermo, due della città Metropolitana e uno della Camera di Commercio, rappresentata da Alessandro Albanese, il Comune di Cinisi, Federalberghi e altri soci minori. Il Consiglio d’amministrazione, in questi casi, resta in carica fino a quando non ci sarà una nuova assemblea, della quale ancora non si conosce la data.

