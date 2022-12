Dal cinema Imperia ai lavori in centro, le priorità di Arcidiacono per Monreale

Si é svolta stamane in Sala Rossa, la conferenza stampa per il tradizionale scambio di auguri del sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, con i giornalisti. L’incontro è stato anche l’occasione per presentare il bilancio dell’attività amministrativa svolta in questi anni, dei risultati ottenuti e dei progetti avviati di cui molti già completati che stanno cambiando il volto alla città e del territorio dando un notevole contributo al rilancio socio-economico.

“Siamo riusciti ad andare avanti in un periodo storico abbastanza difficile - ha dichiarato il primo cittadino -ma l’aiuto di tutti è stato determinante” . Presenti, fra gli altri, il segretario generale dell’ente Francesco Fragale che dal nuovo anno andrà a ricoprire l’incarico di segretario alla città metropolitana di Palermo e gli assessori. Fragale ha ringraziato la stampa per i rapporti lineari di collaborazione. Tra i principali progetti del sindaco Arcidiacono, l’imminente inaugurazione del cinema Imperia, del completamento del quartiere Carmine, l’avvio dei lavori del quartiere Ciambra, la ristrutturazione del Palazzo Comunale e tanti altri.

“È un occasione per ricordare a tutti, che abbiamo spinto tantissimo per fare diventare questa città importante - ha concluso Arcidiacono- spero che tutto possa andare nel miglior modo possibile “. Tra i progetti futuri della città diversi parcheggi a monte ed a valle di Monreale che daranno un nuovo assetto anche alla viabilità ed alle vie di Monreale e del centro abbellita di recente dai nuovi arredi .

