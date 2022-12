Belmonte Mezzagno, chiude uno sportello al poliambulatorio: è rivolta

Proteste e lamentele arrivano in questi giorni nella stanza del sindaco di Belmonte Mezzagno Maurizio Milone. Da lunedì scorso nel poliambulatorio, lo sportello per le pratiche relative all’assistenza protesica, presìdi, ausili e richieste di visite domiciliari è stato chiuso.

«Il 14 dicembre scorso- spiega il sindaco – è stato affisso un comunicato con il quale si invitavano gli utenti dal 19 dicembre a spedire le richieste con posta elettronica. Purtroppo in molti casi si evidenziano difficoltà: non tutti hanno un computer in casa, tanti anziani non lo usano. Ci sono difficoltà ad utilizzare i collegamenti on-line e spesso non si riesce ad arrivare alla fine della procedura spesso farraginosa».

In una lettera - inviata al direttore generale e al direttore sanitario dell’Asp di Palermo e al tribunale dei diritti del malato - il sindaco chiede di adoperarsi urgentemente per la riapertura dello sportello e così venire incontro alle esigenze di chi soffre e ha bisogno di soluzioni.

«Ho ricevuto un invito - spiega Milone - per il 28 dicembre, da parte di Antonietta Costa, direttore facente funzione del presidio territoriale di assistenza Biondo, del Distretto 42, per una riunione che si terrà presso l’aula convegni dell’Asp di Palermo, in via Cusmano, Obiettivo discutere le procedure aziendali per l'approvvigionamento di presidi».

In quell’occasione il sindaco parlerà anche dello sportello chiuso. «Mi porrò in testa a qualsiasi tipo di iniziativa - dice Milone - che possa alleviare i disagi causati dalla chiusura dello sportello. I cittadini belmontesi potranno contare sull’amministrazione comunale, per far sentire la propria voce e per battere i pugni sui tavoli istituzionali per cercare una via d’uscita, per incamminarci tutti insieme sul percorso che ci condurrà, costi quel che costi, verso un futuro migliore, per il nostro poliambulatorio».

