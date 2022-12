Nominati i nuovi dirigenti, così cambia la burocrazia al Comune di Palermo

Nominati i nuovi dirigenti del Comune di Palermo. Il sindaco Roberto Lagalla ha firmato le determine.

Questi i nuovi incarichi:Paola Di Trapani è la dirigente del settore Rigenerazione urbana e Centro storico; Sergio Maneri, capo area Urbanistica, Rigenerazione urbana, Mobilità e Centro storico; Dario Di Gangi, dirigente del settore Manutenzione e Condono edilizio; Rosa Vicari, dirigente responsabile dell’ufficio Suap, mercati e commercio; Fernanda Ferreri, capo area Politiche socie sanitarie; Marina Pennisi, capo area Innovazione e delle Politiche migratorie ed emergenziali; Maria Anna Fiasconaro, capo area Istruzione e formazione; Domenico Verona, capo area Cultura, turismo, sport e politiche giovanili; Roberto Raineri, dirigente responsabile dell’ufficio autonomo Gestione verde urbano, agricoltura urbana e rapporti con Reset; Ferdinando Ania, dirigente responsabile del settore Ambiente; Carmela Agnello, capo area Patrimonio, Politiche ambientali e Transizione ecologica; Adriana Angelomè, dirigente responsabile dell’ufficio Ici, Imu, Tasi; Carmela Di Leo, dirigente responsabile dell’ufficio Spese, entrate ed economato; Bohuslav Basile, ragioniere generale; Vincenzo Criscuoli, avvocato capo coordinatore; Antonella Ferrara, dirigente del settore Risorse umane; Giuseppina Patrizia Arena, dirigente responsabile dell’ufficio autonomo Circoscrizioni e postazioni decentrate; Daniela Rimedio, dirigente responsabile dell’ufficio Anagrafe e stato civile; Alessandra Autore, capo area Personale, Servizi Demografici, Decentramento e Manutenzioni; Roberto Giacomo Pulizzi, dirigente responsabile dell’ufficio autonomo Controllo unico (analogo e finanziario) per le società partecipate; Salvatore Incrapera, dirigente responsabile dell’ufficio Contratti e approvvigionamenti; Maria Mandalà, vice segretario generale; Giuseppe Sacco, capo area Programmazione fondi extracomunali; Maurizio Pedicone, dirigente responsabile dell’ufficio Sicurezza nei luoghi di lavoro e Rspp; Sergio Pollicita, capo di gabinetto; Patrizia Milisenda, capo area Sviluppo economico; Luigi Galatioto, dirigente del settore Sport e turismo; Cettina Como, dirigente responsabile dell’ufficio autonomo per il Consiglio comunale. Unica casella mancante quella del nuovo comandante della polizia municipale.

Margherita amato, infatti, viene nominata vice comandante per i prossimi tre anni e mantiene l’interim, in attesa che Palazzo delle Aquile individui il nuovo capo dei vigili urbani. Per il nuovo incarico sarà pronto un bando rivolto ad esterni provenienti da ruoli militari. Si attende la data, ma già circola il nome di un ufficiale dei carabinieri di origine campana in servizio da anni a Palermo che avrebbe le caratteristiche della figura ricercata dall’amministrazione.

