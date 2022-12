Schifani sul polo pediatrico di Palermo: «Trovate le risorse, ripartono i lavori»

«I lavori per il Polo pediatrico di Palermo saranno ripresi e completati per assicurare alla cittadinanza un ospedale all’avanguardia, al pari di altre regioni. Abbiamo già individuato la relativa copertura finanziaria e dato indicazione ai progettisti di adeguare, in tempi rapidissimi, il progetto alle nuove indicazioni». Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che stamattina ha presieduto il tavolo tecnico convocato per trovare la soluzione all’incompiuta dell’ex Cemi, il centro d'eccellenza materno infantile, di Fondo Malatacca.

Alla riunione hanno partecipato l’assessore regionale alla Salute, Giovanna Volo, il dirigente generale dell’assessorato, Mario La Rocca, il responsabile del dipartimento regionale Tecnico Salvatore Lizzio, i tecnici dell’assessorato e i progettisti dell’opera. Le risorse, pari a 172 milioni di euro, sono state reperite attraverso i fondi dell’ex art. 20 della legge 67/88. I tempi di esecuzione sono stimati in cinque anni. «Sarà una struttura - aggiunge l’assessore Volo – che avrà quasi duecento posti letto con tutte le specializzazioni, comprese neurologia, neurochirurgia e cardiochirurgia. Nel nuovo Polo sarà effettuato anche il trapianto di midollo».

L'annuncio della Regione arriva due giorni dopo le dichiarazioni del sindaco Roberto Lagalla. «C'è da porre un serio problema di rinnovamento delle strutture ospedaliere palermitane, a partire dalla realizzazione del polo pediatrico», aveva detto a margine del convegno «Emergenza pediatrica intra ed extra ospedaliera» che si è tenuto all’Ospedale Civico. C'è la necessità - aveva aggiunto - di riorganizzazione degli assetti ospedalieri della città, dove, da molti decenni, non vengono realizzate nuove strutture sanitarie ad elevato coefficiente di prestazioni e qualità dei servizi».

«Sul polo pediatrico di Palermo serve un passo in avanti - aveva detto dal canto suo Marianna Caronia, capogruppo di Lega-Prima l’Italia all’Ars - che tenga conto che la quinta città d’Italia non può frazionare in vari nosocomi le aree mediche a servizio di bambini e ragazzi. Occorre concentrare le prestazioni in un unico hub e il progetto di un ospedale pediatrico di eccellenza va in questa direzione. Ritengo che l’assessore Giovanna Volo, dopo avere valutato gli aspetti eminentemente tecnici della struttura già esistente, nonché del sito nel fondo Malatacca di cui si parla ormai da decenni, dovrà verificare quali siano le reali condizioni per realizzare il Polo pediatrico a Palermo».

Bambin Gesù di Roma, con costi onerosi».

