Palermo, più controlli sulla linea 101 dei bus e sul tram: tornano in servizio i vigilantes

Torna l’esercito dei vigilantes sui mezzi pubblici a Palermo. L’Amat, l’azienda partecipata che si occupa del trasporto pubblico in città, potrà disporre di circa 30 nuovi verificatori forniti dalla Sicurtransport, che avranno il compito di vigilare su atti vandalici e di violenza ai danni degli operatori del servizio e saranno incaricati di pubblico ufficio. Il servizio partirà dopodomani e andrà avanti certamente fino al mese di aprile compreso, ma molto probabilmente verrà prolungato anche nei mesi successivi.

Il nuovo personale, infatti, svolgerà a tutti gli effetti i compiti dei tradizionali controllori dell’azienda, con la possibilità, dunque, di poter identificare i furbetti sprovvisti del ticket di viaggio. A chi dovesse essere sorpreso senza biglietto, però, verrà data l’opzione di poterlo acquistare a bordo ma a prezzo maggiorato: un euro e ottanta centesimi invece del costo standard di 1,40 euro riscontrabile acquistando il tagliando presso i punti vendita autorizzati.

L’esperimento ha già mostrato i suoi frutti: ad agosto dell’anno scorso, infatti, sono stati diciottomila i biglietti venduti a bordo dei mezzi a prezzo maggiorato e circa 180 mila i controlli effettuati. Numeri che hanno indotto la partecipata di via Roccazzo a proseguire anche a settembre e, a fronte delle sole 60 sanzioni comminate, si evince come lo scopo dell’Amat non sia soltanto la semplice repressione del fenomeno legato alla presenza di portoghesi, che ha generato crediti riscossi sempre con molta difficoltà, ma soprattutto sia legato ad un ripristino del senso civico.

Così, da lunedì, il personale della Sicurtransport sarà presente sulle linee del 101 e sul tram con turni di otto ore. Questi gli orari dei primi 3 giorni: lunedì 12 dalle 6,30 alle 14,30 e dalle 7 alle 15. Il martedì si inizierà alle 12,30 a causa di uno sciopero dei mezzi che coinvolgerà l’intera Isola, e mercoledì 14 nuovamente la mattina alle 6,30 e alle 7.

© Riproduzione riservata