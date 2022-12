Regione Siciliana, aiuti alle imprese e moratoria per i mutui Irfis: la giunta si appresta a dare l'ok

La giunta regionale si riunirà nella tarda mattinata di oggi per varare il pacchetto di aiuti alle imprese per compensare il caro bollette. Un provvedimento che darebbe una boccata d'ossigeno ai siciliani. Sul piatto 360 milioni da assegnare con un bando entro fine anno. Gli stessi aiuti arriveranno, poi, alle famiglie con un provvedimento da varare in una delle prossime giunte e varranno altri 160 milioni.

All'ordine del giorno, tra le altre cose anche la moratoria mutui Irfis per le aziende siciliane danneggiate dalla crisi energetica dovuta al conflitto russo ucraino e il progetto definitivo “Elettrificazione della tratta Cinisi-Alcamo Diramazione-Trapani della Linea ferroviaria Palermo-Trapani via Milo”.

L'Aula, dopo la lalunga giornata di ieri, è stata programmata per martedì prossimo alle 11 quando verrà esaminata, con procedure d'urgenza, la manovra correttiva da 300 milioni.

