Monreale, Giuseppe Di Verde assessore a polizia municipale, protezione civile e trasporti

Si è insediato oggi pomeriggio, nella Sala Rossa, il nuovo assessore Comunale Giuseppe Di Verde della Lista Alleanza Civica. La cerimonia di insediamento si è svolta alla presenza del sindaco Alberto Arcidiacono e del segretario generale, Francesco Fragale. Di Verde sostituisce l’assessore dimissionaria Paola Naimi sempre dello stesso schieramento politico.

Il neo assessore si occuperà di Polizia Municipale, Protezione civile e Trasporti. Dal 2009 al 2014 è stato consigliere comunale, dal 2014 al 2019 ha ricoperto la carica di presidente del Consiglio comunale e attualmente è componente della commissione consiliare “Bilancio e Patrimonio”. Il sindaco Arcidiacono ha ringraziato l’assessore Paola Naimi per l’impegno profuso in questi anni nel portare avanti tanti progetti per la comunità monrealese .

