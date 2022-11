Ars, il capogruppo di FI vicino a Miccichè: «Non siamo fuori dalla maggioranza, saremo sentinelle»

Esce allo scoperto il gruppo dei deputati regionali siciliani di Forza Italia fedeli a Gianfranco Miccichè. «La legittimità del gruppo che rappresento in qualità di capogruppo - dichiara il nuovo capogruppo di Forza Italia all’Ars Michele Mancuso - è garantita già dalla conservazione del nome originario, di cui saremo i custodi ufficiali».

Come è noto, all’Assemblea ragionale siciliana si sono formati due distinti gruppi. Quello guidato dal capogruppo Mancuso ha il nome ufficiale Forza Italia, l’altro, vicino al presidente della Regione Renato Schifani, si chiama invece Forza Italia all’Ars. «Non ci sentiamo fuori dalla maggioranza - prosegue Mancuso - ma saremo un gruppo che da oggi farà gli esclusivi interessi dei siciliani, i quali chiedono concretezza. In questo non faremo sconti a nessuno perché dopo due mesi dalle elezioni, i cittadini meritano risposte. Lo faremo con serietà e coerenza, svolgendo il ruolo di vigili sentinelle a tutela del territorio».

