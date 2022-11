Miccichè: macchè trattative segrete, sono stato tutto il giorno in campagna

«Ho trascorso l’intera giornata in campagna in meravigliosa compagnia di amici veri che prescindono dalla politica. Ma appena ho dato un’occhiata al telefono ho scoperto che non ero in campagna ma occupato a fare trattative, riunioni segrete, laboratori politici e chi sa cos’altro ancora per raggiungere chissà quale fantasioso obiettivo?».

Lo scrive in una nota il coordinatore regionale di Forza Italia.

«Vorrei fare sapere, a coloro che hanno scritto e a coloro che hanno letto, credendo che fossero notizie vere, - aggiunge - che sono assolutamente ignaro di tutto ciò».

© Riproduzione riservata