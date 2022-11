Ars, Michele Catanzaro nuovo capogruppo del Pd

Michele Catanzaro è il presidente del gruppo parlamentare Pd all’Ars. Ha 41 anni, ed è alla seconda legislatura. È stato eletto all’unanimità.

«È un incarico di grande responsabilità - commenta Catanzaro - ringrazio la segreteria regionale, i colleghi deputati e chi mi ha preceduto per la fiducia riposta nei miei confronti, lavorerò per l’unità del partito e per dare risposte immediate ai nostri elettori dando forza alle relazioni con il territorio e con le comunità locali che vogliono sentire vicine le istituzioni regionali. Il nostro ruolo in Parlamento nell’interesse dei cittadini sarà di opposizione forte e intransigente, ma saremo allo stesso tempo pronti a collaborare quando si tratterà di azioni concrete in favore delle nostre comunità».

«Il mio obiettivo - continua il neo capogruppo all’Ars - sarà lavorare con determinazione per un Partito Democratico moderno e progressista, ma soprattutto unito, che si rivolga sia al mondo del centrosinistra progressista che guarda all’Europa, ma anche al mondo del lavoro, agli imprenditori, ai lavoratori autonomi».

«Il nuovo corso del Pd prosegue - è il commento del segretario regionale Anthony Barbagallo -. Faccio i complimenti a Michele Catanzaro: era il deputato più giovane della scorsa legislatura e ora è stato nominato capogruppo all’Ars. Il percorso di rigenerazione del partito in Sicilia continua in questa direzione».

