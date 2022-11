Pietro Rao è il nuovo sindaco di Partinico: «Subito al lavoro per risolvere le emergenze»

Pietro Rao è il nuovo sindaco di Partinico, Comune del Palermitano che nel luglio 2020 era stato sciolto per infiltrazioni mafiose. Partinico non aveva un sindaco democraticamente eletto dal giugno del 2019, quando si dimise l’allora primo cittadino Maurizio De Luca. Per essere eletto al nuovo sindaco bastavano il 40 per cento più uno dei voti. Rao, sostenuto da 5 liste (Dc, Forza Italia, “Autonomi e Partite Iva”, “Nuova Partinico” e “Partinico nel cuore”) ha battuto nettamente gli altri due sfidanti, l’avvocato Bartolomeo Parrino, 62 anni, con due liste a supporto, entrambe civiche (“L’altra Partinico” e “Partinico comunità”) e Toti Longo, 47 anni, insegnante, con tre liste (Fratelli d’Italia, “Sud chiama nord” e “Liberi, determinati e chiari”).

Chi è Pietro Rao

Pietro Rao, 60 anni, farmacista veterinario, è stato nel 2006 parlamentare nazionale alla camera dei deputati eletto nel Ccd, una delle tante formazioni politiche centriste nate negli anni ’90. In passato si è candidato alle elezioni regionali e un'altra volta alle nazionali ma senza successo. A Partinico è stato eletto più volte consigliere comunale e ha ricoperto la carica di presidente del Consiglio. Quando Raffaele Lombardo è stato governatore della Sicilia, Rao ha è stato nominato presidente della società della Regione “Sicilia lavoro”.

Pietro Rao eletto sindaco, i festeggiamenti

Al comitato elettorale di Piero Rao è stata festa fino all’alba. “Si lavorerà anzitutto sulle emergenze – ha dichiarato – che sono quelle di mettere in sicurezza le strade piene di buche. Chiederò un incontro al prefetto perché questa città ha bisogno di sicurezza. Puliremo tutte le caditoie e imporremo un’accelerazione agli interventi sulla pubblica illuminazione da parte della ditta privata perché accenda al più presto gli impianti di tutte le strade”.

La soddisfazione degli alleati

“La Dc entra in Consiglio comunale a Partinico e si conferma una bella realtà. L’elezione dei tre giovani consiglieri Vincenzo Sollena, Marika Giannola e Gaspare Provenzano, prosegue nel percorso intrapreso”, dichiara il commissario regionale della Dc. “Abbiamo fatto riavvicinare tanta gente alla politica, soprattutto donne e giovani e li abbiamo resi partecipi di un progetto comune, consentendo loro di candidarsi ed essere eletti – aggiunge – Un grazie a tutti coloro che a Partinico ci hanno voluto dare fiducia votando per la Dc e porgiamo le nostre migliori congratulazioni ai nostri consiglieri comunali, a tutti coloro che si sono resi partecipi di questo successo e al neo sindaco Pietro Rao”.

