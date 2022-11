Assessorati regionali, Fratelli d'Italia rilancia ma Schifani ha i nomi pronti

Come in una partita a poker, si arriva oggi alla mano decisiva. In cui fra Fratelli d’Italia e Renato Schifani si giocherà a rilanciare e controrilanciare anche se nessuno vuole andare a vedere le carte. Perché il tentativo dei vertici nazionali della destra di cambiare gli assessori è destinato a fallire visto che la giunta è ormai fatta e potrebbe essere annunciata già stasera.

Schifani accelera per formare la giunta regionale: ecco tutti i candidati assessori Elvira Amata - FdI Giorgio Assenza - FdI Giusi Savarino - FdI Alessandro Aricò - FdI Giovanna Volo - FI Marco Falcone - FI Edy Tamajo - FI Luca Sammartino - Lega Vincenzo Figuccia - Lega Nuccia Albano - Dc Andrea Messina - Dc Roberto Di Mauro - Mpa

