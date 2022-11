Regione Siciliana, Fratelli d'Italia si spacca in due e per Schifani scoppia la grana assessori

In Fratelli d’Italia è resa dei conti fra parlamentari e aspiranti assessori esterni all’Ars. Una crisi del partito leader della maggioranza che allarma il presidente della Regione Renato Schifani. Orientato però a «tenere il punto», cioè a non aprire la giunta a chi non è stato eletto all’Ars. La miccia che ha fatto esplodere la polveriera è stata la telefonata con cui Giorgia Meloni e Ignazio La Russa hanno cambiato la rosa di nomi che Fratelli d’Italia aveva fino a un paio di giorni fa virtualmente consegnato a Schifani.

Il servizio di giacinto Pipitone, completo dei nomi dei papabili, sul Giornale di Sicilia in edicola.

