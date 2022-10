Corleone, finanziati lavori di consolidamento: c'è pure l'intervento per la sicurezza dell'ospedale

Finanziati dal ministero dell’Interno con 570 mila euro tre progetti esecutivi per opere di tutela del territorio proposte dal Comune di Corleone. Con questi fondi si interverrà per eliminare il rischio idrogeologico e idraulico a valle della via Aldisio a salvaguardia dell’Ospedale dei Bianchi. Sono inoltre previsti un intervento per mettere in sicurezza la zona del centro abitato in località Santissimo Salvatore e delle Due Rocche e il consolidamento del costone in contrada Caputo.

«Questi interventi - dice il sindaco di Corleone Nicolò Nicolosi - insieme ai lavori che sono in corso nella zona di Calvario, San Giacomo e San Marco e in località Colla, finanziati per oltre circa due milioni di euro, consentiranno di mettere in sicurezza il territorio corleonese dai rischi e dai danni causati da alluvioni».

