All'Ars si preparano le stanze dei gruppi parlamentari: saranno 9, prima erano 12

A Palermo Palazzo dei Normanni si prepara ad accogliere i nuovi parlamentari. L’organizzazione logistica di stanze e ambienti da rendere funzionali per i protagonisti della XVIII legislatura, il cui inizio ufficiale rimane ancora in alto mare, è di fatto partita.

L’amministrazione dell’Assemblea regionale siciliana, nonostante la proclamazione dei deputati per provincia viaggi a rilento, sta predisponendo i nuovi allestimenti per la disponibilità, intanto, a ospitare i gruppi parlamentari che andranno a costituirsi. Formalmente, la nascita dei gruppi deve avvenire entro i cinque giorni successivi all’insediamento dell’Ars. Ogni formazione politica deve essere composta da almeno quattro deputati. In passato sono state concesse deroghe dal presidente dell’Ars anche per gruppi formati da due componenti, ma si tratta di eccezioni. Cateno De Luca ha già annunciato la formazione di due distinti raggruppamenti con 4 deputati ciascuno: Sicilia Vera e Sud chiama Nord. Gli altri partiti con rappresentanza a Sala d’Ercole, in assenza di fatti nuovi, dovrebbero essere sette. Nove, dunque, il totale previsto ai blocchi di partenza. Nella legislatura che si sta per chiudere, i gruppi erano 12, compreso il Misto.

