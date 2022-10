Lutto nella Lega palermitana: morto Antonio Triolo, ex commissario del partito in città

Lutto nella Lega palermitana. È morto Antonio Triolo, 50 anni, ex commissario del partito di Salvini nel capoluogo siciliano, candidato alle ultime comunali a Palermo nella lista Prima l'Italia. Triolo soffriva di problemi cardiaci e questa notte è stato ucciso da un infarto.

Attualmente non aveva cariche politiche o di partito ed era responsabile della segreteria particolare di Alberto Samonà, l'assessore regionale alla Cultura. Era stato anche uno storico collaboratore di Gianni Alemanno, quando quest'ultimo era ministro dell'Agricoltura.

Triolo, con un passato nel Fronte della Gioventù (il gruppo giovanile di Alleanza Nazionale), adesso era vicino alla cosiddetta "area sovranista" della Lega, quella che fa capo a livello nazionale ad Alberto Bagnai. Proprio ieri sera era tornato a Palermo da un convegno a Pescara, per l'incontro annuale della sua area politica.

Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social, fra questi quelli di Samonà: "Ciao Antonio, per 35 anni abbiamo condiviso una vita di battaglie, sogni, speranze, idee e progetti... Nel nome dei nostri ideali, di una storia destinata a scrivere pagine di futuro. Te ne sei andato troppo presto. A Dio!".

«Palermo - scrive il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla - oggi saluta Antonio Triolo, storico militante politico palermitano, ricordato da tutti per il suo impegno e la sua passione civile. In questo momento di dolore, desidero rivolgere a nome mio e dell’amministrazione comunale le più sincere condoglianze ai suoi familiari e ai suoi amici di militanza».

Un messaggio sui social è arrivato dal leader della Lega, Matteo Salvini: "Ci mancherai Antonio, amico e leghista vero, fino a ieri presente in mezzo alla tua gente, e stanotte in silenzio sei volato via. La tua Palermo ti rende onore, buon viaggio amico mio".

