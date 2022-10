Schifani gela le speranze dei candidati bocciati: «Sceglierò gli assessori fra gli eletti all'Ars»

Renato Schifani, il vincitore delle elezioni regionali in Sicilia che ieri ha visitato la Missione Speranza e Carità a Palermo, è alle prese con la scelta dei futuri assessori. Nell’attesa che la rosa finale emerga, il presidente in pectore smentisce le voci che darebbero alcuni big del centrodestra non eletti alle Politiche o alle stesse Regionali in lizza per un posto in giunta, perché, rimarca Schifani, «basandomi su ciò che ho sempre detto, ossia che bisogna affermare il primato della politica, per le deleghe assessoriali prenderò in considerazione solo gli eletti all’Ars, ovviamente confrontandomi con la coalizione».

Lo scrive Andrea D'Orazio sul Giornale di Sicilia, l'articolo completo sul quotidiano oggi in edicola.

