Palermo, 130 vigili urbani part time passano da 21 a 30 ore

«Grazie a un progetto sulla sicurezza finanziato dal ministero dell’Interno, 130 agenti part-time della Polizia municipale di Palermo passeranno da 21 a 30 ore settimanali per almeno 15 mesi. Un ottimo risultato per i lavoratori e per tutta la città, reso possibile non solo dal finanziamento statale ma anche dall’impegno dell’amministrazione e del Csa-Cisal. Adesso però bisogna rendere strutturale questo aumento delle ore ed estenderlo subito a tutti i dipendenti part-time del Comune, punto essenziale per garantire i servizi ai cittadini». Lo dice Nicolò Scaglione del sindacato Csa-Cisal.

