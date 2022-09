Palermo, si sperimenta la raccolta differenziata in due mercatini

Mai più tappeti di rifiuti alla fine dei mercatini rionali. Stop all’indecente campo di battaglia che rimane dopo una giornata di contrattazione fra insalate, biancheria intima, abbigliamento a basso costo, ortaggi e frutta. Un freno all’ambaradan, molto indecente (e maleodorante), che rimane in strada e fa andare su tutte le furie i residenti e complica la vita agli operai della Rap, l’azienda di igiene ambientale partecipata dal Comune.

Con questi auspici si avvia una sperimentazione della raccolta che riguarderà al momento due sole piazze commerciali di ambulanti, quelle dei viali Francia e Campania. Comincerà dal primo ottobre, dopo che l’assessore alle Attività produttive, Giuliano Forzinetti, ha concluso un accordo con l’amministratore della Rap, Girolamo Caruso, per il conferimento di speciali contenitori a 150 concessionari e l’avvio di un apposito turno di ritiro degli scarti da parte degli automezzi dell’azienda. Un impegno supplementare, uno sforzo in più che l’amministrazione sta chiedendo in questa fase di rilancio dell’attività amministrativa.

