Palermo, il timore di Biagio Conte: «Preoccupato per la scelta di modificare il reddito di cittadinanza»

«Ho una fortissima preoccupazione per la decisione presa ultimamente dai politici di togliere o modificare il cosiddetto reddito di cittadinanza»: lo dice il missionario laico Biagio Conte, che a Palermo ha creato una Missione per dare ricovero ai senzatetto.

«Fate attenzione - prosegue in un messaggio Biagio Conte - a non danneggiare la già compromessa famiglia, in particolare i bambini e i loro figli, non togliamo il loro sostentamento. Trasformando il reddito di cittadinanza o il sussidio in un prezioso lavoro, li integriamo, dando loro una vera dignità, non lasciandoli passivi e questo vale anche per ogni cittadino comune. Ecco bisogna fare prevenzione, evitando così il ricadere nell’errore, con il rischio di ritornare a rubare o a essere dipendenti dei gruppi malavitosi».

Lo dice il missionario laico Biagio Conte che chiede anche che non vengano dimenticati «i carcerati. È doveroso che quando finiscono di scontare la pena, sia le istituzioni, che i cittadini, devono aiutarli e non emarginarli e tacciarli sempre come ex detenuti, ma come nostri concittadini».

