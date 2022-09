Palermo, il sindaco Lagalla ricorda padre Puglisi. «Il suo coraggio ci guida»

«Il Beato e martire Pino Puglisi - dice il sindaco di Palermo Roberto Lagalla nel giorno dell’anniversario dell’uccisione del parroco di Brancaccio a Palermo, assassinato dalla mafia nel 1993 - dedicò la sua missione evangelica ai giovani del quartiere Brancaccio, sfidando il potere mafioso per offrire loro un’opportunità. Il sorriso e il coraggio di Padre Puglisi ispirarono un percorso di cambiamento che prosegue ancora oggi attraverso i suoi insegnamenti ed il suo ricordo è vivo nel cuore di ogni palermitano. “Se ognuno fa qualcosa, allora si può fare molto”, diceva. Le sue parole ci servano da insegnamento e possano guidare ciascuno di noi nella battaglia quotidiana per la legalità, contro la mafia e l’azione criminale, per portare avanti il suo progetto di cambiamento».

