Nasce in Sicilia il Nuovo sindacato carabinieri, a Palermo la conferenza programmatica

Nasce in Sicilia Nsc, il Nuovo sindacato carabinieri. Domani (lunedì 12 settembre) alle 16, all’hotel San Paolo Palace di Palermo, è in programma la conferenza programmatica: saranno presenti dirigenti e attivisti delle segreterie provinciali di tutta la regione.

«Il filo conduttore delle attività - dicono i vertici Nsc in Sicilia - sarà la riconoscenza incondizionata verso tutti i carabinieri della Sicilia, per il loro costante impegno quotidiano, nonostante organici ridottissimi. Altro obiettivo è la costruzione di ponti tra la base e i vertici dell’Arma, nella speranza che possa intraprendersi una sana, costruttiva e propedeutica via per il bene dell’Istituzione, che vada oltre agli uomini e al tempo».

«Faremo in modo - continuano - che il Nsc diventi un faro per tutte le donne e gli uomini in uniforme, per fare fronte a casi di disagio psicologico che sempre più spesso si insinua tra il personale militare».

© Riproduzione riservata