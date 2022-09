Cinisi, emergenza sepolture: via ai lavori per 130 nuovi loculi

Al via i lavori per l’ampliamento del cimitero comunale di Cinisi con nuovi posti per la tumulazione delle salme. Dopo l’aggiudicazione della gara alla ditta Pellerito di Borgetto, per un importo al netto del ribasso d’asta di circa 100 mila euro, in questi giorni è stata aperta l’area di cantiere per la realizzazione dei 3 loculari che permetteranno la realizzazione di 130 loculi. Nel contempo sono anche partiti altri interventi di manutenzione. Intanto i lavori più attesi erano sicuramente quelli per la realizzazione di nuove sepolture perché gli spazi rimasti erano notevolmente ridotti, oramai.

