Palermo, Raimondo Liotta è il nuovo segretario generale del Comune

Raimondo Liotta è il nuovo segretario generale del Comune di Palermo. Con una nota firmata il 6 settembre, il sindaco Roberto Lagalla ha individuato il profilo da inserire in una delle posizioni apicali della pubblica amministrazione.

Il dirigente, classe 1962, sarà chiamato a sostituire Antonio Le Donne, figura che ha affiancato Leoluca Orlando nella scorsa consiliatura.

Nato a Camporeale, comune in provincia di Palermo, Liotta ha ricoperto il ruolo di segretario generale a Caltanissetta a con un incarico di reggenza a tempo pieno. Un profilo, si legge nel documento firmato dal sindaco, scelto fra i 23 candidati che avevano fatto richiesta per le «notevoli competenze tecnico-giuridiche e gestionali, confacenti alle esigenze di questo ente». Laureato in giurisprudenza, Liotta possiede una certa esperienza nella gestione della macchina amministrativa. Risulta infatti iscritto nell’albo nazionale apposito già dal 2010. Il dirigente ha ricoperto lo stesso incarico, oltre che a Caltanissetta, anche a Trapani, Agrigento, Termini Imerese, Carini, Favignana e Castellamare del Golfo.

