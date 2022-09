Corleone, consegnati 12 alloggi popolari in via Messina

Consegnati a Corleone 12 alloggi popolari di circa 45 mq, alcuni dei quali accorpati per venire incontro alle esigenze dei nuclei familiari più numerosi (composti da cinque persone). Gli appartamenti che si trovano in via Messina angolo via Don Giovanni Colletto sono stati realizzati dal Raggruppamento di imprese Cipolla Bernardo e EBM & Microfin di Bonanno Salvatore e C. s.a.s. I lavori hanno permesso di rendere nuovamente abitabili gli immobili che sono stati oggetto dell’intervento. Nel particolare, sono stati eseguiti sia opere di edilizia che di natura impiantistica, secondo gli standards normativi attuali. Inoltre, sono stati effettuati dei lavori di impermeabilizzazione delle coperture. L’importo globale dei lavori, finanziati interamente con fondi comunali, è di 108.941 euro. Sia il progetto esecutivo dell’intervento che la direzione dei lavori sono stati eseguiti dagli uffici tecnici comunali.

“E’ stato un importante risultato – dichiarano il sindaco di Corleone Nicolò Nicolosi e l’assessore ai Lavori pubblici Salvatore Schillaci – e per noi è un motivo d’orgoglio essere riusciti ad assegnare gli alloggi alle famiglie che aspettano da anni di avere un’adeguata sistemazione abitativa. Ci siamo tanto impegnati e grazie ai nostri tecnici l’ing. Massimo Grizzaffi, i geometri Calogero Leone e Giacomo Dragna, siamo riusciti a recuperare un complesso edilizio degradato in una zona del paese importante per la presenza delle scuole e di strutture sanitarie”.

Alla consegna degli alloggi popolari, erano presenti, oltre al Sindaco e all’assessore ai Lavori pubblici, il consigliere comunale Chiara Filipello, il geometra Vincenzo Gennusa e la signora Francesca Pecoraro che hanno redatto i verbali relativi all’atto amministrativo.

© Riproduzione riservata