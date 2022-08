Palermo, delibera scaduta: alla prima del Consiglio comunale il pasticcio è servito

Partenza con naufragio. La vera prima seduta di lavoro del Consiglio comunale inizia con un inciampo. Un pasticcio che porta a chiudere l'assemblea in men che non si dica per quello che pare un errore clamoroso: la messa in votazione di una delibera scaduta su una variazione di bilancio. L'errore è stato rilevato dal segretario generale che poco prima della votazione ha fermato le macchine: l'atto non si può esitare, deve essere restituire agli uffici e in particolare alla ragioneria generale. E dunque il presidente Giulio Tantillo, a quel punto, non ha potuto fare altro che accantonare l'atto e poi mandare tutti a casa.

Le reazioni e le conseguenze nel servizio di Giancarlo Macaluso sul Giornale di Sicilia in edicola.

