Da Termini a Palermo, Calandriello nuovo dirigente della Città Metropolitana

Da domani, 1 settembre, la Città metropolitana di Palermo avrà in servizio un dirigente responsabile delle Politiche del personale. Si tratta di Antonio Calandriello, palermitano di 59 anni. Coprirà un vuoto nell'organico dopo aver vinto la selezione legata alla procedura di mobilità avviata dall'ente.

Calandriello arriva infatti dal Comune di Termini Imerese, dove ha lavorato per 12 anni ricoprendo un gran numero di incarichi, su tutti quello di dirigente comandante della polizia municipale per 7 anni, e dal 2013 di vice segretario generale.

"Me ne vado, non senza emozione - ha scritto su Facebook -, portando con me un bagaglio ricchissimo di ricordi e di esperienze, umane e professionali, maturate in questa città (Termini Imerese, ndr) e in questo ente (il Comune, ndr), a cui sarò sempre riconoscente per avermi consentito di realizzare, in questi anni, un importante percorso di crescita e di carriera".

Lo attende adesso un incarico gravoso, ma dopo 12 anni torna in servizio a Palermo, la sua città, dove in passato ha già lavorato come funzionario comunale. "Sono pronto al nuovo ruolo - commenta -. Immagino che si dovrà puntare a rinforzare la dotazione organica dell'ente, ritengo sia fondamentale il ricambio generazionale anche alla luce dei numerosi pensionamenti intervenuti in questi anni".

