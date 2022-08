Capaci, si dimette l'assessore alla Cultura Rita Di Maggio

Si è dimessa l’assessore Rita Di Maggio, 25 anni, in giunta a Capaci con il sindaco Pietro Puccio dal 2018. Si occupava di Cultura, Pubblica Istruzione, Servizi sociali, Politiche Giovanili, Pari Opportunità, Inclusione e Obiettivi Agenda 2030.

"Comunichiamo con estremo rammarico che oggi (26 agosto) ha rassegnato le proprie dimissioni l’assessore Rita Di Maggio - annuncia il sindaco di Capaci, Pietro Puccio, in un post sulla pagina Facebook - . La giovane ha vinto da poco un concorso come istruttore direttivo per la progettazione e animazione territoriale presso la Città Metropolitana di Napoli. Per alcuni mesi ha tentato di conciliare il gravoso impegno amministrativo - spiega il primo cittadino - con i nuovi compiti professionali ricoperti presso il nuovo ente. Con senso delle istituzioni e con una maturità estrema, ha ritenuto difficilmente conciliabili i due gravosi impegni".

"La perdita della sua preziosa, discreta ed incisiva collaborazione è una cosa che dispiace moltissimo - sottolinea il sindaco - , perché l’assessore Di Maggio, nonostante la giovanissima età ed il fatto che fosse chiamata all’attività amministrativa diretta per la prima volta, ha svolto il proprio ruolo istituzionale con notevole efficacia e oculatezza, riscuotendo l’unanime apprezzamento, per la simpatia, la preparazione, l’entusiasmo e la freschezza mostrata in tutti questi anni, che le hanno garantito la fiducia e la stima da parte nostra, dei suoi colleghi di giunta, dei consiglieri, degli impiegati e dei funzionari comunali".

"Alla nostra amica Rita rivolgiamo un caloroso abbraccio -conclude Puccio - , auspicandole i migliori e prestigiosi traguardi professionali, certi che anche nel suo nuovo lavoro saprà farsi apprezzare e stimare, con l’augurio, anzi la certezza, che al più presto possa tornare tra noi, al servizio ed a beneficio dell’intera comunità, che ha bisogno dell’impegno, delle energie più fresche e dell’entusiasmo dei propri giovani per garantire al nostro paese un futuro prospero e migliore". Lunedì prossimo (29 agosto) ci sarà la nomina del nuovo assessore.

© Riproduzione riservata