Cateno De Luca taglia il nastro per primo stamane alla consegna delle liste alla corte d’appello di Palermo. Tra i candidati della sua lista Sud chiama Nord - De Luca sindaco d’Italia, nel plurinominale per la Camera a Palermo ci sono l’ex leghista Igor Gelarda, a Bagheria l’ex Iena Ismaele La Vardera. A Messinba il vice sindaco Francesco Gallo. De Luca si candida per il Senato a Catania; a Messina Dafne Musolino.

