Samonà: «Sottoscrivo l'appello per la cultura rivolto da Sgarbi al centrodestra»

«Sottoscrivo convintamente l'appello per la cultura rivolto da Vittorio Sgarbi e Francesco Giubilei alle forze del centrodestra in vista delle elezioni politiche del 25 settembre». A sottolinearlo è Alberto Samonà (Lega), assessore regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, che evidenzia come sia oggi «necessario più che mai far leva sull'identità culturale dell’Italia per costruire un governo della Nazione che tuteli, conservi e promuova la Bellezza».

«Un’occasione da non mancare - afferma Samonà - anche rispetto all’indecoroso spettacolo offerto in queste settimane dalla sinistra, che non propone agli italiani alcun programma, ma che preferisce parlare di emergenza democratica in caso di vittoria del centrodestra, manifestando in tal modo il vuoto totale della propria proposta politica. Nel far mio l’appello di Sgarbi e Giubilei, accolgo intanto con grande favore i punti programmatici presentati dalla coalizione di centrodestra che riservano ai temi del patrimonio culturale e delle professioni della Cultura un importante capitolo da tradurre presto in azioni di governo».

«È necessario - conclude Alberto Samonà - che il centrodestra unito punti fortemente sulla Cultura e su coloro che rappresentano un’alternativa credibile e riconoscibile alle formule stantie di una sinistra sempre più autoreferenziale e del suo tentacolare apparato di potere. Italia vuol dire storia, arte, architettura, archeologia, paesaggio, teatro, cinema, letteratura. È tempo di riaffermare tutto questo con orgoglio e consapevolezza».

© Riproduzione riservata