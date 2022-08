Palermo, Maurizio Lo Galbo nuovo Capo di Gabinetto della Città Metropolitana

Il sindaco della Città Metropolitana Roberto Lagalla ha firmato oggi il conferimento di incarico come nuovo Capo di Gabinetto dell’Ente a Maurizio Lo Galbo, componente della Commissione legalità e vigilanza dell’Anci nazionale, già presidente ANCI Sicilia giovani under 35 e già Capo Segreteria particolare dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente.

«Ringrazio il sindaco Lagalla per la stima e la fiducia accordatami. Accetto con onore il prestigioso incarico che mi ha conferito e sono ben lieto di poter far parte della sua squadra. Bene hanno fatto i miei predecessori, la dottoressa Marianna Mirto e il dottor Diego Bellia e - afferma il dottor Lo Galbo - ancora molto deve esser fatto perché la Città Metropolitana ha bisogno di essere rilanciata e per farlo avvierò sin da subito un dialogo con i sindaci del territorio, per i quali vorrò essere un punto certo di riferimento».

© Riproduzione riservata