Assemblea regionale siciliana, Miccichè in aula senza cravatta: «Chiedo scusa a tutti»

«Chiedo scusa a tutti, sono senza cravatta. So che è vietato ma sono certo che mi perdonerete, pensavo che il disegno di legge variazioni di bilancio sarebbe stato incardinato domattina». Curioso fuori programma all’Ars nel corso della seduta di oggi: il presidente Gianfranco Miccichè si è infatti presentato in aula senza cravatta, accessorio obbligatorio a Sala d’Ercole in base al regolamento parlamentare.

Miccichè (qui il video) si è scusato con i deputati presenti subito dopo avere aperto la seduta, e ad uno di loro che dai banchi gli ha chiesto se non potesse farsene prestare una, ha risposto sorridendo: «Una cravatta ce l’ho, il problema è che con questa camicia non posso metterla». La camicia indossata da Miccichè, infatti, aveva un colletto «guru» con il quale non è possibile «bloccare» la cravatta.

La seduta dell’Ars è durata appena due minuti, il tempo necessario ad incardinare il ddl di variazioni di bilancio, comunicare il termine per la presentazione degli emendamenti e rinviare l'esame a martedì.

© Riproduzione riservata