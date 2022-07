Via alla nuova giunta comunale di Palermo, guerra di poltrone in Consiglio

Oggi pomeriggio a Palazzo delle Aquile dieci assessori giureranno e si insedieranno ai loro posti. Finalmente la città ha il suo governo chiamato ad affrontare emergenze gravi e, in alcuni casi, difficili da risolvere.

Ma chiusa questa partita se ne apre un'altra. In particolare ora il gioco si sposta a Sala delle Lapidi. Il giuramento dei 40 consiglieri avverrà il 2 agosto, giornata in cui è stata convocata la prima seduta alle 11. Ma sarà un'assemblea delicata perché in quel luogo si chiuderà il cerchio della prima fase della divisione delle poltrone con l'elezione dell'ufficio di presidenza.

Com'è noto è Giulio Tantillo, consigliere decano di Forza Italia, l'uomo designato per guidare il Consiglio.

