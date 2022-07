L'Anm si riunisce a Palermo a trent'anni dalle stragi

Trent’anni dopo le stragi del 1992, l’Associazione nazionale magistrati riunisce, invia straordinaria, il proprio Comitato direttivo centrale a Palermo. L’appuntamento è per il 16 luglio, a partire dalle ore 10, nell’Aula Magna del Palazzo di Giustizia . Si tratta di una scelta «fortemente voluta» per ricordare le stragi di Capaci e via D’Amelio ma anche per discutere del contrasto giudiziario alla criminalità mafiosa e valutare iniziative e proposte organizzative e normative con i magistrati impegnati sul fronte della lotta alle mafie.

Interverranno tra gli altri: Nicola Altiero, generale di brigata della Guardia di Finanza, vicedirettore operativo della Direzione investigativa Antimafia, Antonio Balsamo, presidente del Tribunale di Palermo, Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica di Catanzaro, Francesca Rispoli, componente dell’ufficio di presidenza dell’associazione Libera, Roberto Rossi, procuratore della Repubblica di Bari, Lia Sava, procuratore generale presso la Corte d’Appello di Palermo, Carmelo Zuccaro, procuratore della Repubblica di Catania. La seduta sarà aperta dai saluti di Matteo Frasca, presidente della Corte d’Appello di Palermo, Clelia Maltese, presidente della giunta Anm di Palermo, Leonardo Agueci, presidente della Fondazione Progetto Legalità. Introdurranno il presidente dell’Anm Giuseppe Santalucia, il segretario generale Salvatore Casciaro e il presidente della commissione Criminalità organizzata dell’Anm Pierpaolo Filippelli.

