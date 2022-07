Lagalla torna all'Università da sindaco: incontro sul Collegio San Rocco da ristrutturare

Ristrutturare il Collegio San Rocco in via Maqueda, sede del Dipartimento di Scienze politiche e delle relazioni internazionali dell’Università. È stato questo l’argomento trattato nell’incontro tra Costantino Visconti direttore del Dems, il sindaco Roberto Lagalla e il prorettore dell’università Enrico Napoli.

«È stata un’emozione per l’ex rettore Lagalla mettere piede all’Università per la prima volta nelle vesti di sindaco», dice il direttore Visconti. Il primo passo da compiere è il rinnovo del contratto di comodato dei locali (scaduto da due anni) che consentirebbe l’avvio dei lavori di ristrutturazione e la creazione di nuovi spazi per gli studenti.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE