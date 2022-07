Termini Imerese, indennità straordinaria per tutto il 2022 ai 50 lavoratori di Bienne Sud

I circa cinquanta lavoratori della Bienne Sud, azienda dell’ex indotto Fiat di Termini Imerese, potranno ricevere l’indennità simile alla mobilità in deroga per tutto il 2022. La novità è inserita nel decreto Aiuti, che stanotte ha avuto il via libera dalle commissioni Bilancio e Finanze della Camera e che adesso dovrà affrontare la discussione generale nelle aule di Montecitorio e Palazzo Madama.

Il via libera all’indennità è stato possibile grazie a un emendamento che porta le firme dei parlamentari siciliani Antonella Campagna e Davide Aiello. «La politica ha provveduto a recuperare questa enorme ingiustizia - dice Roberto Mastrosimone, segretario della Fiom siciliana - La Fiom ha sostenuto le ragioni dei lavoratori, dopo che sono rimasti senza la copertura della mobilità in deroga, esaurita a dicembre del 2021. Adesso - conclude Mastrosimone - l’obiettivo primario per la Fiom è il ritorno a un progetto industriale nello stabilimento ex Fiat di Termini Imerese e il rientro a lavoro di tutte le tute blu, diretti e dell’indotto».

