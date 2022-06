Misilmeri, don Rosario Francolino è il nuovo parroco della Chiesa Madre

Don Rosario Francolino è il nuovo parroco della Chiesa Madre di Misilmeri (Parrocchia San Giovanni Battista) e mantenendo anche l'amministrazione della Chiesa di San Francesco d'Assisi. Don Filippo Gianfortone lascerà Misilmeri, sarà Parroco a Castronovo di Sicilia presso la Parrocchia SS. Trinità. È quanto disposto dall’Arcivescovo Mons. Corrado Lorefice, reso noto oggi dal cancelliere della Curia Arcivescovile. Don Salvatore Cracolici sarà il nuovo parroco di San Gaetano, e prenderà, dunque il posto lasciato libero da padre Rosario. La notizia è stata accolta con gioia dai fedeli misilmeresi.

Arrivato a Misilmeri nel luglio del 2020 per sostituire padre Salvatore Scardina, padre Rosario ha saputo entrare nel cuore dei tanti parrocchiani e non solo. Povertà, vicinanza al prossimo, attività in aiuto, sostegno e valorizzazione delle disabilità e non solo. In questi ultimi mesi padre Rosario nel solco di Padre Pino Puglisi ha partecipato a varie manifestazioni promosse da associazioni misilmeresi sulla legalità contro le mafie e il riscatto sociale degli umili e oppressi. Vangelo e impegno sociale attivo e dinamico sono le caratteristiche della sua attività parrocchiale.

