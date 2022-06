Aperto lo sportello di consulenza per la scuola nella Camera del Lavoro di Monreale

Uno nuovo sportello della Flc CgilPalermo, rivolto al mondo della scuola, è stato inaugurato oggi alle ore 16 presso la Camera del Lavoro di Monreale, in via Pietro Novelli. Il nuovo servizio di consulenza per la scuola è in funzione ogni giovedì pomeriggio dalle 16 alle 18. A gestirlo Luigi Mazza, di Flc Cgil Palermo. Lo sportello si aggiunge a quelli del Patronato e del Caf Cgil già presenti presso la sede del sindacato a Monreale. “La Flc Cgil Palermo rafforza così la sua presenza sul territorio fornendo un servizio di informazione, ascolto e consulenza al personale della scuola all’interno della sede della Camera del Lavoro – dichiara il segretario generale Flc Cgil Palermo Fabio Cirino - L'intento è di radicarci sempre più sul territorio, per dare informazioni pratiche sull'insegnamento, sulle modalità di reclutamento e di accesso ai concorsi, sul sostegno scolastico agli alunni disabili, sulle tematiche relative ai precari, alla formazione e a tutto ciò che riguarda il mondo della scuola”. All'inaugurazione presenti il segretario d'organizzazione della Cgil Palermo Francesco Piastra, la segretaria Flc Cgil Palermo Daniela Vancheri, e la direttrice Inca Cgil Palermo e Caf Emanuela Bortone.

