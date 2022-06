Il Comune di Altofonte ha la nuova pianta organica delle farmacie. Si tratta dello strumento di pianificazione di cui ogni comune si deve dotare per distribuire in maniera ottimale le sedi farmaceutiche nel territorio, in modo da servire tutta la popolazione residente.

Con deliberazione del Commissario ad acta in sostituzione del Consiglio comunale, dello scorso 23 maggio, è stato approvato il Piano, a seguito dell’assegnazione della terza sede farmaceutica stabilito da una legge del 2012 che ha fissato una farmacia ogni 3.300 abitanti.

Il provvedimento è stato approvato grazie all’intervento di un Commissario nominato dal Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo per produrre finalmente uno strumento indispensabile a garantire l’assistenza farmaceutica a tutta la popolazione residente. Il TAR, infatti, a seguito dell’inerzia del Consiglio comunale di Altofonte, ha dovuto ricorrere alla nomina del Commissario Francesco Fragale, Segretario Generale del Comune di Monreale, che ha adottato il nuovo Piano che consentirà a breve ai farmacisti assegnatari della terza sede di avviare l’apertura del nuovo presidio.

La terza sede, in aggiunta alle due storiche che convivono da sempre a ridosso della piazza principale del centro storico, è stata individuata, nel provvedimento adottato da Fragale, nella nuova zona di espansione urbanistica, nel rispetto dello spirito della legge che ha voluto aumentare l’accessibilità all’assistenza farmaceutica in favore del maggior numero di abitanti possibile.

